Стало відомо, що їдять українські багатії під час посту

Вони наддають перевагу відвідуванню ресторанів

Під час посту українські багатії їдять тушковану локшину за 345 грн, грибне соте за 175 грн і вареники з картоплею за 420 грн. Про це йдеться в розслідуванні програми "Гроші".

Нардеп Володимир Парасюк каже, що в пост намагається не їсти м'яса в середу і п'ятницю. Його колега Сергій Тарута під час посту відвідував ресторан мексиканської кухні. А Зорян Шкіряк їв гречку з грибами.

Журналісти провели дослідження закладів, в яких пропонують пісне меню. Так, в одному з них найдорожча страва - тушкована локшина за 345 грн. В іншому пропонують соте з чотирьох видів грибів за 175 грн.

Відео: Що їдять погача під час посту (tsn.ua)

У ресторані поруч з Кабміном і Верховною Радою є запечені яблука по 250 грн і вареники з картоплею та грибами за 420 грн. Найдорожча страва - це суп з королівським крабом.

Раніше експерт розповів, скільки щодня проїдають українці.

"У селі люди намагаються є домашні продукти і закрутки, тому її (суму) треба ділити навпіл. Але не відмовляють в ковбасах і споживають більше хліба, ніж міські жителі. Повноцінне харчування з обідами в кафе проходить не частіше ніж 5-7 разів на місяць", - додав Дерюгін.