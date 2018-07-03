Стало известно, какие зарплаты получают жители оккупированного Донбасса

Соискателям работы предлагают ощутимо меньшие суммы, чем жителям подконтрольных Украине территорий

Журналисты узнали, сколько получают жители оккупированного Донбасса, и сравнили данные с зарплатами в подконтрольном Мариуполе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно результата исследования, выплаты в ОРДЛО значительно меньше, чем в подконтрольных украинскому правительству населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Например, врач-педиатр в оккупированном Донецке получает 6570 руб. (2730 грн), акушер-гинеколог – 6020 руб. (2500 грн), медсестра – 3000-5230 руб. (1500-2170 грн).

В противовес этому в подконтрольном украинскому правительству Мариуполе офтальмолог и уролог получают 4800 грн, медсестра в противотуберкулезном центре – 4340 грн.

Уборщик в Донецке зарабатывает 4370 руб. (1792 грн) в месяц, а уборщик в Мариуполе – 3730 грн.

Воспитатель детского сада в оккупированном Донецке получает 4035 руб. (1655 грн, водитель троллейбуса – 7000-9500 руб. (2800-3900 грн), дворники – 3500-5000 руб. (1435-2050 грн). При этом в Мариуполе повала зарабатывают 5000 грн, а машинисты экскаватора – 8000 грн.

Ранее журналист рассказал, как РФ "поматросила и бросила" Донбасс.

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