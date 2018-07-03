Стало відомо, які зарплати отримують жителі окупованого Донбасу

Претендентам на роботу пропонують відчутно менші суми, ніж жителям підконтрольних Україні територій

Журналісти дізналися, скільки отримують жителі окупованого Донбасу, і порівняли дані з зарплатами в підконтрольному Маріуполі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно результату дослідження, виплати в ОРДЛО значно менше, ніж у підконтрольних українському уряду населених пунктах Донецької і Луганської областей.

Наприклад, лікар-педіатр в окупованому Донецьку отримує 6570 руб. (2730 грн), акушер-гінеколог – 6020 руб. (2500 грн), медсестра – 3000-5230 руб. (1500-2170 грн).

На противагу цьому в підконтрольному українському уряду Маріуполі офтальмолог і уролог отримують 4800 грн, медсестра в протитуберкульозному центрі – 4340 грн.

Прибиральник в Донецьку заробляє 4370 руб. (1792 грн) в місяць, а прибиральник в Маріуполі – 3730 грн.

Вихователь дитячого садка в окупованому Донецьку отримує 4035 руб. (1655 грн, водій тролейбуса – 7000-9500 руб. (2800-3900 грн), двірники – 3500-5000 руб. (1435-2050 грн). При цьому в Маріуполі повала заробляють 5000 грн, а машиністи екскаватора – 8000 грн.

Раніше журналіст розповів, як РФ "поматросила і кинула" Донбас.

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