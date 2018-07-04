"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь

В посольстве США организовали торжественный прием
Американский посол в Украине Мари Йованович устроила прием по случаю 242-й годовщины независимости США. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов.
По его словам, были приглашены представители всех фракций и всех центров влияния.
"Пересекались и общались между собой люди, которые наверное, нигде больше между собой публично встретиться и перекинуться мнениями не смогут", - отметил Бутусов.
Он подчеркнул, что одним из самых заметных гостей на приеме посла США был генерал-майор Игорь Гордийчук.
"Генерала после ранения выхаживали в США, он учился в командно-штабном колледже в Америке. Игорь Владимирович сидел, и было очень трогательно видеть череду гостей, которые к ему подходили и даже становились на колени", - рассказал журналист.
Он добавил, что на приеме были представители всех украинских силовых ведомств и министерств.
Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)
В сети отметили, что перед Гордийчуком должен становиться на колени каждый украинец.
Скриншот комментариев (facebook.com/butusov.yuriy)
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