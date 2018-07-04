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"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга

STYLERLIFE        04.07.2018 - 18:51
Фото: Ігор Гордійчук (УНІАН)
Фото: Ігор Гордійчук (УНІАН)

У посольстві США організували урочистий прийом

Американський посол в Україні Марі Йованович влаштувала прийом з нагоди 242-ї річниці незалежності США. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, були запрошені представники всіх фракцій та усіх центрів впливу.

"Перетиналися і спілкувалися між собою люди, які напевно, ніде більше між собою публічно зустрітися і перекинутися думками не зможуть", - зазначив Бутусов.

Він підкреслив, що одним з найпомітніших гостей на прийомі посла США був генерал-майор Ігор Гордійчук.

"Генерала після поранення виходжували в США, він навчався у командно-штабному коледжі в Америці. Ігор Володимирович сидів, і було дуже зворушливо бачити низку гостей, які до нього підходили і навіть ставали на коліна", - розповів журналіст.

Він додав, що на прийомі були представники всіх українських силових відомств і міністерств.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

У мережі відзначили, що перед Гордійчуком повинен ставати на коліна кожен українець.

Скріншот коментарів (facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше в мережі показали сумні фото з окупованого Донбасу.

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Теги: Игорь Гордийчук, Мари Йованович
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