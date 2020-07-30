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Стоит ли запасаться долларами: в Минэкономики дали прогноз курса на 2021 год

Четверг 30 июля 2020 17:12
Стоит ли запасаться долларами: в Минэкономики дали прогноз курса на 2021 год
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Стал известен прогноз по курсу доллара в Украине на 2021 год от Министерства экономики

Курс доллара к гривне продолжает повышаться в Украине и дорос на 30 июля до 27,68 гривны за 1 доллар по официальному курсу Нацбанка.

Тем временем в Министерстве экономики Украины показали проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы,пишут Українські новини.

И прогноз этот не слишком оптимистичный, хотя его и можно считать только одним из сценариев развития событий.

Согласно документу, в правительстве ожидают около 29,1 грн за доллар. При этом в предыдущем прогнозе указывался курс 29,7 грн за доллар, таким образом, прогнозируемая стоимость доллара снизилась на шесть копеек.

Стоит ли запасаться долларами: в Минэкономики дали прогноз курса на 2021 год

Прогноз курса доллара на 2021 год от Минэкономики (скрин документа)

В ведомстве отметили, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины.

Отметим, что за последний месяц доллар вырос на целую гривну. Если 30 июня официальный курс НБУ составлял 26,69 грн/дол., то 30 июля курс уже 27,6867 грн/дол.

Ранее мы писали, что нардепов поймали на переписке про отставку главы НБУ. Депутаты обещали легко "устроить" доллар по 30 грн.

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