"Стреляют, пули летают": пенсионеры рассказали, как им живется на линии фронта

Кадр из видео (podrobnosti.ua)

Три года назад в доме пенсионеров из-за снаряда сгорела крыша. Они до сих пор не могут починить ее

На Донбассе снова активизировались боевые действия. Опять бьют из тяжелых орудий. Боевики открыли огонье из минометов запрещенного калибра и под обстрел попал населенный пункт Новогородско. Всего было насчитано шесть обстрелов. Как сообщают в сюжете программы "Подробности", бьют не только по боевым объектам и военным, но и по мирным жителям в том числе и по пожилым.

Дом одной из местных супружеских пар фактически находится на передовой и от позиций боевиков их отделяет только поле. За воротами повсюду "доказательства" обстрелов двора пенсионеров наемниками.

"Это страшно, особенно как начнут минами, и в погребе думаешь - завалит и на том конец. Мы дети войни, а теперь еще старики войны", - делится Любовь Ивановна.

Проживают старики в доме без крыши. Она была уничтожена давно, еще в 15-м году. В нее попал то ли снаряд, то ли трассерная пуля и она сгорела. Теперь, каждый раз, когда на улице дождливо, их жилище заливает. Так уже продолжается 3 года. У ее мужа Николая Максимовича есть все материалы для ремонта, но подниматься на крышу он боится, а потому не рискует.

Дело в том, что старик уже пробовал отремонтировать крышу, но получил ранение в руку. "Стреляют, пули летают. Пробовал и вот результат, пробило руку. Сюда пуля вошла, сюда вишла", - рассказал пожилой житель поселка Новгородское.

"Вот здесь спим, а вода по посуде брызгает и, где мы спим - мокро. Ставим корыто вот здесь и сюда бежит глина посыпалась, дождь перестанет, а после этого еще полтора дня бежит сюда", - поясняет пенсионер. Пробовали также и военные, но безрезультатно.

"Проблема в том, что они постоянно обстреливают их дом. Были там - одиночные обстрелы короткими очередями", - прокомментировал командир подразделения Вооруженных Сил Украины.

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Видео: сюжет о жизни пенсионерской пары в прифронтовой линии (podrobnosti.ua)

Кстати, стоит напомнить, сто из-за обстрелов страдает мирное население Донбасса и гибнет много воинов. Недавно в Запорожье простились с погибшим бойцом, у него осталась дочь.

Что же касаемо пенсионеров с Донбасса, то пожилая семейная пара полстолетия работала, чтобы построить дом. Сейчас выживают среди руин в своем доме на крохотную пенсию. Даже на огород не рискуют выходить. По их словам, мечта у них только одна – об окончании войны. Хотя, говорят, многие знакомые на оккупированной территории с ними, наверное, не согласились бы.

Ранее упоминалось еще и о том, что для поддержания бойцов АТО один меценат передал большую партию лекарств.

Также в сети появилась ужасная история об убийстве молодых девушек боевиками.

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