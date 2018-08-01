Без отца осталась дочь: в Запорожье простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото)

Фото: torange.biz

Военный погиб в бою с вражеской ДРГ

1 августа в Запорожье простились с погибшим в зоне ООС Юрием Дженжерой. Об этом передает местное издание 061.ua.

У Юрия Дженжеры остались жена и дочь. Он воевал на Донбассе больше, чем два года.

Фото: Юрий Дженжера (censor.net.ua)

Проститься с погибшим бойцом пришли сотни человек - родственники, близкие, соседи, сослуживцы.

Фото: Прощание с погибшим бойцом (061.ua)

Военного похоронили на Осипенковском кладбище.

Фото: Прощание с погибшим бойцом (061.ua)

37-летний Юрий Дженжера погиб 28 июля в бою с российскими диверсантами на Светлодарской дуге в Луганской области. Он был старшим солдатом, командиром отделения 53-й отдельной механизированной бригады.

Известно, что в этот день ДРГ боевиков в составе 15 наемников пытался захватить позиции одного из подразделений вблизи населенного пункта Крымское, что находится на правом берегу реки Северский Донец в Луганской области. В бою с врагом погибли два наших военных, еще двое были ранены.

Ранее сообщалось, что во львовском госпитале в результате аварии скончался участник АТО.

Также стало известно о потерях украинских военных на Донбассе в июле. В июле 2018 года в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погибли 14 украинских бойцов. Самому младшему воину, который погиб, защищая нашу страну от российского агрессора, был всего 21 год.

Герои, погибшие в июле 2018