Герои не умирают! Потери украинских военных на Донбассе в июле

Коллаж РБК-Украина

В июле на Донбассе в результате российской агрессии погибли 14 отважных украинских бойцов

В июле 2018 года в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погибли 14 украинских бойцов. Эти отважные воины положили свои жизни за нашу с вами свободу.

Самому младшему воину, который погиб, защищая нашу страну от российского агрессора, был всего 21 год... У многих бойцов остались маленькие дети, молодые жены, а некоторые даже не успели еще завести семью...

Украинские воины, погибшие в районе операции ООС в июле 2018 года

Александр Присяжный. 27-летний боец служил в 26-й ОАБр. Хорошо рисовал, по его эскизам был создан герб бердичевской школы №3. У Александра остались мать, пятилетний сын от первого брака и гражданская жена.

Эдуард "Джигит" Федоров. 21-летний матрос, наводчик 503-й ОБМП 36-й ОБрМП. 27 июня получил тяжелое ранение от пули пророссийского снайпера. Врачи несколько дней боролись за жизнь молодого бойца. Но спасти его не удалось. Второго июля сердце Эдуарда остановилось... У Героя остались родители, сестра, младший брат и беременная жена, с которой Федоров вступил в брак в апреле этого года.

Эдуард Федоров (фото: twitter.com/aphareus)

Иван Борсук. Военнослужащий 14-й ОМБр участвовал в боях за Дебальцево, награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "Защитник Отечества"... 29 июня получил огнестрельное пулевое ранение головы. Военные врачи из харьковского ВМКЦ в течение девяти суток боролись за его жизнь, но спасти Ивана не удалось. У него остались родители, сестра, жена и девятилетняя дочь.

Владимир Лужецкий. В 2014 году 19-летний парень из Льовской области подписал контракт до окончания особого периода. Проходил службу в 24-й ОМБр, затем - в 48-й ИБР (был командиром отделения взвода саперной роты). На спецмашине делал укрепления на передовой. У 22-летнего бойца остались мать и брат.

Владимир Губенко. 55-летний защитник Украины с марта 2017 года был водителем в 59-й ОМПБр. Владимира не дождались домой жена, дети и внуки.

Иван Мельник. Командир отделения 14-й ОМБр. В последнее время выполнял задания вблизи села Катериновка. 17 июля около 8:00 пророссийские боевики открыли сосредоточенный огонь по блокпосту украинских военных. Иван как раз находился там... У Героя остались мать и брат.

Похороны Ивана Мельника (фото: twitter.com/aphareus)

Сергей Огородник. Военнослужащий 14-й ОМБр боролся с российским агрессором с самого начала войны. За боевые заслуги был награжден орденом. Погиб в ночь с 19 на 20 июля в зоне ООС во время дежурства на блокпосту. В Житомирской области у него остались мать и сестра.

Валерий Полищук. Cтаршина, командир пулеметного отделения 12-й ОМПБ "Киев" 72-й ОМБр. По предварительной информации, погиб 22 июля.

Артур "Латыш" Безсмертный. Гражданин Латвии, но имел украинские корни по одному из родителей, поэтому встал на защиту Украины от российской вооруженной агрессии. Воевал с 2014 года в составе ДУК ПС, а позже - в 72-й ОМБр. 26 июля Артур получил смертельное ранение в результате срабатывания взрывного устройства вблизи поселка Новолуганское. В Латвии у украинского Героя остался маленький сын.

Иван "Дядя Ваня" Войтенко. Старший прапорщик, командир инженерно-саперного взвода 72-й ОМБр. Боролся с российскими захватчиками с 2014 года: прошел бои за Саур-Могилу, вышел из Изваринского котла, защищал Волноваху и Авдеевку. 27 июля в районе поселка Новолуганское командир Войтенко остался прикрывать отход группы, которая сняла несколько вражеских мин. Отходя последним, когда бойцы уже добрались до своих позиций, боец подорвался на фугасе... У Ивана остались жена и дочь.

Иван Войтенко (фото: twitter.com/aphareus)

Юрий Дженжера. Старший солдат, командир отделения 53-й ОМБр. 28 июля около 10:00 противник предпринял попытку захвата одной из украинских позиций вблизи села Крымское. Бойцы передового наблюдательного пункта приняли неравный бой и удержали позицию до подхода резерва. Во время боя Юрий получил пулевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Василий Плотников. Служил в 53-й ОМБр. 28 июля молодой воин вместе с Юрием Дженжерой держал позиции вблизи села Крымское. Ранения, полученные Василием во время боя с пророссийскими боевиками, были смертельными. У парня остались родители и пятеро братьев и сестер.

Дмитрий Ремезас. Еще 26 июля по телефону со старшим сержантом говорила мама. Сын сказал, что вернулся с передовой и вместе с побратимами ужинают. Все было хорошо... Но уже 27 июля родным Дмитрия сообщили, что он погиб. У бойца остались жена и семилетний сын.

Игорь Ярош. 30 июля погиб кадровый офицер, капитан. Игорь служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. О смерти военного сообщили 31 июля в Коропской райгосадминистрации. Родом боец из села Краснополье (Черниговская область).

Styler выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов. Их подвиги не будут забыты. Их имена навсегда останутся в памяти всех украинцев. Мы победим. Слава Украине!

Напомним, 31 июля в Бердянске убили известного активиста и защитника Украины Виталия Олешко.