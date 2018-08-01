Без батька залишилася дочка: у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем (фото)

Фото: torange.biz

Військовий загинув у бою з ворожою ДРГ

1 серпня в Запоріжжі попрощалися з загиблими в зоні ООС Юрієм Дженжерою. Про це передає місцеве видання 061.ua.

У Юрія Дженжери залишилися дружина і дочка. Він воював на Донбасі більше, ніж два роки.

Фото: Юрій Дженжера (censor.net.ua)

Попрощатися із загиблим бійцем прийшли сотні людей - родичі, близькі, сусіди, товариші по службі.

Фото: Прощання із загиблим бійцем (061.ua)

Військового поховали на Осипенковском кладовищі.

Фото: Прощання із загиблим бійцем (061.ua)

37-річний Юрій Дженжера загинув 28 липня в бою з російськими диверсантами на Светлодарской дузі в Луганській області. Він був старшим солдатом, командиром відділення 53-ї окремої механізованої бригади.

Відомо, що в цей день ДРГ бойовиків у складі 15 найманців намагався захопити позиції одного з підрозділів поблизу населеного пункту Кримське, що знаходиться на правому березі ріки Сіверський Донець у Луганській області. У бою з ворогом загинуло двоє наших військових, ще двоє були поранені.

Раніше повідомлялося, що у львівському госпіталі в результаті аварії помер учасник АТО.

Також стало відомо про втрати українських військових на Донбасі в липні. У липні 2018 року в районі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донеччині загинули 14 українських бійців. Наймолодшому воїну, який загинув, захищаючи нашу країну від російського агресора, був лише 21 рік.

Герої, що загинули в липні 2018