"Стріляють, кулі літають": пенсіонери розповіли, як їм живеться на лінії фронту

Кадр з відео (podrobnosti.ua)

Три роки тому у будинку пенсіонерів снаряда згорів дах. Вони досі не можуть полагодити її

На Донбасі знову активізувалися бойові дії. Знову б'ють з важких знарядь. Бойовики відкрили огонье з мінометів забороненого калібру і під обстріл потрапив населений пункт Новогородско. Всього було нараховано шість обстрілу. Як повідомляють у сюжеті програми "Подробності", б'ють не тільки по бойовим об'єктів і військовим, але і за мирним жителям в тому числі і за літнім.

Будинок однієї з місцевих подружніх пар фактично знаходиться на передовій і від позицій бойовиків їх відділяє лише поле. За воротами всюди "докази" обстрілу двору пенсіонерів найманцями.

"Це страшно, особливо як почнуть мінами, і в погребі думаєш - завалить і на тому кінець. Ми діти війни, а тепер ще старі війни", - ділиться Любов Іванівна.

Проживають люди похилого віку в будинку без даху. Вона була знищена давно, ще у 15-му році. В неї потрапив чи то снаряд, то трассерная куля і вона згоріла. Тепер, кожен раз, коли на вулиці йшов дощ, їх житло заливає. Так триває вже 3 роки. У її чоловіка Миколи Максимовича є всі матеріали для ремонту, але підніматися на дах він боїться, а тому не ризикує.

Справа в тому, що старий уже пробував відремонтувати дах, але отримав поранення в руку. "Стріляють, кулі літають. Пробував і ось результат, пробило руку. Сюди куля увійшла, сюди вишла", - розповів літній мешканець селища Новгородське.

"Ось тут спимо, а вода по посуді бризкає і, де ми спимо - мокро. Ставимо корито ось тут і сюди біжить глина посипалася, дощ перестане, а після цього ще півтора дня біжить сюди", - пояснює пенсіонер. Пробували також і військові, але безрезультатно.

"Проблема в тому, що вони постійно обстрілюють їх будинок. Були там - поодинокі обстріл короткими чергами", - прокоментував командир підрозділу Збройних Сил України.

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Відео: сюжет про життя пенсіонерського пари в прифронтовій лінії (podrobnosti.ua)

до Речі, варто нагадати, сто з-за обстрілу страждає мирне населення Донбасу і гине багато воїнів. Нещодавно в Запоріжжі попрощалися із загиблим бійцем, у нього залишилася дочка.

Що ж стосується пенсіонерів з Донбасу, то літня сімейна пара півстоліття працювала, щоб побудувати будинок. Зараз виживають серед руїн у своєму будинку на крихітну пенсію. Навіть на город не ризикують виходити. За їх словами, мрія у них тільки одна – про закінчення війни. Хоча, кажуть, багато знайомих на окупованій території з ними, напевно, не погодилися б.

Раніше згадувалося ще й про те, що для підтримки бійців АТО меценат передав велику партію ліків.

у мережі з'явилася жахлива історія про вбивство молодих дівчат бойовиками.

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