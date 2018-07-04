По стремянке на мост: жители Прикарпатья придумали оригинальную переправу через реку (видео)

Мост через водоем находится в аварийном состоянии

Жители села Мыслов Ивано-Франковской области вынуждены добираться на противоположный берег реки по аварийному мосту, к которому приставили стремянку. Об этом сообщает ТСН.

До недавнего времени местные жители не подозревали, что переправа находится в аварийном состоянии. Трое мужчин возвращались из магазина и целый пролет ушел у них из-под ног.

"Шли и раз – мы уже там. То не трясло, не гнулось. Так, если бы взял и сразу кого-то бросил – так и провалило. Те доски на нас! По ногам, чуть по головам побило-потолкло", - рассказал Николай Дзундза.

Пострадавшие провалились уже в самом конце моста – они упали в кусты, а не в реку, потому отделались царапинами и синяками.

Раньше по мосту за один раз могли пройтись несколько десятков человек, а сейчас даже для одного это опасно. Конструкция шатается, вибрирует, складывается ощущение, что любая доска под ногами может провалиться.

Жители считают, что проблема не в досках, а в том, что вся металлическая конструкция моста прогнила. Не пользоваться мостом, они не могут – школа, магазин и врач находятся на другой стороне. Чтобы подняться на мост, селяне пользуются стремянкой.

Видео: Людям приходится перебираться через реку по аварийному мосту (tsn.ua)

На прошлой неделе местные жители оказались отрезаны от цивилизации из-за дождей.

"Я добиралась через лес где-то километров пять. Там дороги не было, я шла ямами, кустами, мокрая, грязная, но я добралась. Шла больше часа", - признается одна из местных жительниц.

Несмотря на ситуацию с аварийным мостом, сельский председатель перестраивать конструкцию не собирается. Говорит, переправа никому не принадлежит. Ее когда-то давно построили сами селяне, поэтому и ремонтировать, по его мнению, должны самостоятельно.

"Металлоконструкция оставалась лет 40 в таком состоянии. Замены не было, потому что средства не выделялись. Он у нас не на балансе", - пояснил председатель Рипьянского сельсовета Николай Иваськив.

Селяне же своих денег в ремонт вкладывать не желают.

"Мы его делали и ремонтировали 30 лет. Нужно делать сварочные работы. Если нехорошо их сделать и кто-то упадет, кто будет виноват?" - говорят они.

Напомним, что в Николаевской области фуры уничтожили мост через Ингул.

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