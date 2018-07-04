По драбині на міст: жителі Прикарпаття придумали оригінальну переправу через річку (відео)

Міст через водоймище знаходиться в аварійному стані

Мешканці села Мыслов Івано-Франківської області змушені добиратися на протилежний берег річки аварійним мостом, до якого приставили драбину. Про це повідомляє ТСН.

До недавнього часу місцеві жителі не підозрювали, що переправа знаходиться в аварійному стані. Троє чоловіків поверталися з магазину і цілий проліт пішов у них з-під ніг.

"Йшли і раз – ми вже там. То не трясло, не гнулося. Так, якщо би взяв і відразу когось кинув – так і провалив. Ті дошки на нас! По ногах, трохи по головах побило", - розповів Микола Дзундза.

Постраждалі провалилися вже в самому кінці мосту – вони впали в кущі, а не в річку, тому відбулися подряпинами та синцями.

Раніше по мосту за один раз могли пройтися кілька десятків людей, а зараз навіть для одного це небезпечно. Конструкція хитається, вібрує, складається відчуття, що будь-яка дошка під ногами може провалитися.

Мешканці вважають, що проблема не в дошках, а в тому, що вся металева конструкція моста прогнила. Не користуватися мостом, вони не можуть – школа, магазин і лікар знаходяться на іншій стороні. Щоб піднятися на міст, селяни користуються драбиною.

Відео: Людям доводиться перебиратися через річку по аварійному мосту (tsn.ua)

Минулого тижня місцеві жителі опинилися відрізані від цивілізації через дощі.

"Я добиралася через ліс десь кілометрів п'ять. Там дороги не було, я йшла ямами, кущами, мокра, брудна, але я дібралася. Йшла більше години", - зізнається одна з місцевих жительок.

Незважаючи на ситуацію з аварійним мостом, сільський голова перебудовувати конструкцію не збирається. Каже, переправа нікому не належить. Її колись давно збудували самі селяни, тому і ремонтувати, на його думку, повинні самостійно.

"Металоконструкція залишалася років 40 в такому стані. Заміни не було, тому що кошти не виділялися. Він у нас на балансі", - пояснив голова Рипьянского сільради Микола Іваськів.

Селяни ж своїх грошей в ремонт вкладати не бажають.

"Ми його робили і ремонтували 30 років. Потрібно робити зварювальні роботи. Якщо недобре їх зробити і хтось впаде, хто буде винен?" - кажуть вони.

Нагадаємо, що в Миколаївській області знищили фури міст через Інгул.

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