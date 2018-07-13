В стрип-клубе арестовали актрису, рассказавшую о любовной связи с Трампом

Фото: Дональд Трамп (instagram.com/whitehouse)

Правоохранители задержали порноактрису во время ее выступления

В американском городе Колумбус (штат Огайо) сотрудники правоохранительных органов арестовали актрису фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, более известную любителям "клубнички" под псевдонимом Сторми Дэниелс. Об этом сообщил адвокат Дэниелс - Майкл Авенатти на своей странице микроблога в Twitter.

Причиной задержания и помещения под арест Стефани Клиффорд стало то, что она позволила клиенту заведения потрогать себя на сцене. Хотя Авенатти утверждает, что в этом не было сексуального подтекста. Как известно, в штате Огайо действует закон, который запрещает кому-либо трогать голого или полуголого танцора или танцовщицу. Это позволено делать лишь родственникам артиста.

Со слов адвоката порноактрисы, задержание звезды фильмов для взрослых произошло во время одного из ее выступлений в стриптиз-клубе.

"Это было подстроено и политически мотивированно. От происходящего веет отчаянием. Мы будем бороться против всех фиктивных обвинений", − прокомментировал задержание скандальной актрисы Авенатти в своем микроблоге.

Скрин поста (twitter.com/MichaelAvenatti)

По мнению адвоката, вероятной причиной задержания актрисы стало ее заявление, вызвавшее впоследствии громкий скандал о том, что президент США Дональд Трамп изменял вместе с ней своей супруге, Мелании Трамп.

Кстати, Мелания Трамп удивила своим нарядом в День независимости США.

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