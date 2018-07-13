В стрип-клубі заарештували актрису, яка розповіла про любовний зв'язок із Трампом

Фото: Дональд Трамп (instagram.com/whitehouse)

Правоохоронці затримали порноактрису під час її виступу

В американському місті Колумбус (штат Огайо) співробітники правоохоронних органів заарештували актрису фільмів для дорослих Стефані Кліффорд, більш відому любителям "полунички" під псевдонімом Стормі Деніелс. Про це повідомив адвокат Деніелс - Майкл Авенатті на своїй сторінці мікроблога у Twitter.

Причиною затримання і взяття під арешт Стефані Кліффорд стало те, що вона дозволила клієнтові закладу помацати себе на сцені. Хоча Авенатті стверджує, що в цьому не було сексуального підтексту. Як відомо, у штаті Огайо діє закон, який забороняє кому-небудь чіпати голого або напівголого танцюриста або танцівницю. Це дозволено робити лише родичам артиста.

Зі слів адвоката порноактриси, затримання зірки фільмів для дорослих відбулося під час одного з її виступів у стриптиз-клубі.

"Це було підлаштовано і політично мотивовано. Від того, що відбувається, віє відчаєм. Ми будемо боротися проти всіх фіктивних звинувачень", − прокоментував затримання скандальної актриси Авенатті в своєму мікроблозі.

Скрін поста (twitter.com/MichaelAvenatti)

На думку адвоката, ймовірною причиною затримання актриси стало її заява, що викликала згодом гучний скандал про те, що президент США Дональд Трамп зраджував разом з нею своїй дружині, Меланії Трамп.

До речі, Меланія Трамп вразила своїм вбранням у День незалежності США.

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