Платье в клетку "гингем": Мелания Трамп поразила нарядом в День независимости США (фото)

Первая леди США выбрала яркий наряд для неофициального мероприятия в Белом доме

В среду, 4 июля, в США отмечали один из главных государственных праздников - День независимости. По этому случаю в Вашингтоне организовали традиционный пикник для семей военных на лужайке перед Белым домом. Президент США Дональд Трамп с женой появились на мероприятии, держась за руки. Как пишет Express, Мелания Трамп была одета в стильное платье в клетку "гингем" от Ralph Lauren.

Выглядела первая леди эффектно для неофициального мероприятия. Платье в сине-белую клетку подчеркнуло фигуру супруги президента. Ярким акцентом в наряде стал красный пояс-кушак от Alexander McQueen.

Фото: Мелания и Дональд Трамп в Белом доме (Getty Images)

Вместо высоких каблуков Мелания предпочла балетки в тон пояса от Christian Louboutin.

Как пишет издание, стоимость платья Мелании Трамп 2790 долларов.

Фото: праздник для семей военнослужащих на Южной лужайке Белого дома (instagram.com/flotus)

Цвета наряда Мелании Трамп - синий, белый и красный - цвета американского флага. Вероятно, стилист подобрал этот образ для первой леди для того, чтобы показать ее патриотизм.

Отметим, что клетка "гингем", или виши, как еще называют, - это популярный принт в одежде, который ввела в моду много лет назад актриса Бриджит Бардо. Ткани в клетку пользуются спросом у модниц и этим летом.

Ранее Мелания Трамп поразила роскошным платьем на встрече с королем и королевой Испании. Супруга президента США появилась в платье с потрясающим белым орнаментом от Valentino. Дополнили ее образ элегантные туфли на каблуках, идеальная укладка волос и макияж, который удачно подчеркнул ее глаза.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Акция за запрет производства меха в Украине (video.rbc.ua)

Ранее в Киеве прошел митинг за запрет производства меха в Украине. С требованием на законодательном уровне запретить производство меха в Украине во вторник, 3 июня, под стены Верховной Рады вышли активисты и просто неравнодушные люди.