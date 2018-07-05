Сукня в клітинку "гінген": Меланія Трамп вразила нарядом в День незалежності США (фото)

Перша леді США вибрала яскравий наряд для неофіційного заходу в Білому домі

У середу, 4 липня, у США відзначали одне з головних державних свят - День незалежності. З цієї нагоди у Вашингтоні організували традиційний пікнік для сімей військових на галявині перед Білим домом. Президент США Дональд Трамп з дружиною з'явилися на заході, тримаючись за руки. Як пише Express, Меланія Трамп була одягнена в стильне плаття в клітинку "гінген" від Ralph Lauren.

Виглядала перша леді ефектно для неофіційного заходу. Сукня в синьо-білу клітинку підкреслило фігуру дружини президента. Яскравим акцентом у вбранні став червоний пояс від Alexander McQueen.

Фото: Меланія і Дональд Трамп у Білому домі (Getty Images)

Замість високих підборів Меланія взула балетки в тон поясу від Christian Louboutin.

Як пише видання, вартість сукні Меланії Трамп 2790 доларів.

Фото: свято для сімей військовослужбовців на Південній галявині Білого дому (instagram.com/flotus)

Кольори вбрання Меланії Трамп - синій, білий і червоний - кольори американського прапора. Ймовірно, стиліст підібрав цей образ для першої леді для того, щоб показати її патріотизм.

Зазначимо, що клітина "гінген", або віші, як ще називають, - це популярний принт в одязі, який ввела в моду багато років тому актриса Бріджит Бардо. Тканини в клітинку користуються попитом у модниць і цього літа.

Раніше Меланія Трамп вразила розкішною сукнею на зустрічі з королем і королевою Іспанії. Дружина президента США з'явилася у сукні з чудовим білим орнаментом від Valentino. Доповнили її образ елегантні туфлі на підборах, зачіска та макіяж, який вдало підкреслив її очі.

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