UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрижка японских принцесс - модный тренд причесок, от которого все без ума (фото)

Стрижка химэ - новый модный тренд (фото: instagram.com/foodcatzockt)
Автор: Styler

В мире новый тренд модных причесок. Теперь многие женщины предпочитают японскую стрижку химэ, что в переводе означает "принцесса". Интересно, что популярность эта стрижка приобрела благодаря TikTok.

В чем фишка стрижки японских принцесс и почему она такая популярная, рассказали журналисты издания Allure.

Как выглядит химэ

Эта прическа подразумевает длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей - укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо.

В былые времена именно таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также - в канун свадьбы.

Прическа химэ (фото: instagram.com/danchovelasco)

Кому подойдет эта прическа

Стилисты отмечают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос.

Пример прически химэ (фото: instagram.com/schylerdoeshair)

"Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново", - цитирует издание владельца одного из американских салонов красоты Скипа Феллерса.

Пример прически химэ (фото: instagram.com/neosalonbrasil)

К слову, демонстрирующие химэ ролики в TikTok набирают сотни тысяч просмотров. Их можно найти по хештегу #himehaircut.

Помимо этого, стрижке отдают предпочтение лидеры женских K-pop групп, таких как TWICE и Blackpink, а также манекенщицы мировых брендов, в частности Prada, во время модных показов.

Химэ (фото: @drethings, @nao_kawakubo, @kk_yuuu_)

Смотрите также на самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне.

Ранее Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды