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Стрижка японських принцес - модний тренд зачісок, від якого всі в захваті (фото)

Стрижка хіме - новий модний тренд (фото: instagram.com/foodcatzockt)
Автор: Styler

У світі новий тренд модних зачісок. Тепер багато жінок віддають перевагу японській стрижці хіме, що в перекладі означає "принцеса". Цікаво, що популярності ця стрижка надбала завдяки TikTok.

У чому фішка стрижки японських принцес і чому вона така популярна, розповіли журналісти видання Allure.

Як виглядає хіме

Ця зачіска має на увазі довге волосся з чубчиком, що складається з двох частин - укороченою прямою на лобі і бічною, що обрамляє обличчя.

У минулі часи саме таким чином стригли японських принцес, коли вони досягали повноліття, а також - напередодні весілля.

Зачіска хіме (фото: instagram.com/danchovelasco)

Кому підійде ця зачіска

Стилісти відзначають, що така зачіска вимагає ретельного догляду і регулярної гарячої укладання, особливо для неслухняних і кучерявого волосся.

Приклад зачіски хіме (фото: instagram.com/schylerdoeshair)

"Ця стрижка найкраще підходить тим, хто любить веселитися і відкривати себе заново", - цитує видання власника одного з американських салонів краси Скіпа Феллерса.

Приклад зачіски хіме (фото: instagram.com/neosalonbrasil)

До слова, ролики в TikTok, які демонструють хіме, набирають сотні тисяч переглядів. Їх можна знайти за хештегом #himehaircut.

Крім цього, стрижці віддають перевагу лідери жіночих K-pop груп, таких як TWICE та Blackpink, а також манекенниці світових брендів, зокрема Prada, під час модних показів.

Хіме (фото: @drethings, @nao_kawakubo, @kk_yuuu_)

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