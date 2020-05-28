Стюардеса откровенно рассказала, почему не стоит пить кофе в самолете

Кофе в самолете любят заказывать очень многие из нас. При этом мало кто догадывается, что это может быть опасно для здоровья. Все дело в том, что члены экипажа используют для приготовления кофе и большинства других напитков водопроводную воду.

Исследования показали, что в большинстве случаев в такой воде находится кишечная палочка или другие опасные бактерии. Также не ясно как часто на самолетах очищаются резервуары для транспортировки и кипячения воды.

Стюардесса советует пассажирам заранее запасаться напитками на время перелета или заказывать на борту только бутилированную воду. Об этом она рассказала изданию Express.

Стоит отметить, что в Евросоюзе разработали новые правила для авиакомпаний и пассажиров. В Украине авиаперевозки планируют возобновить 15 июня. В ЕС регулярные рейсы тоже будут запущены, но это не означает, что они будут работать в обычном режиме.

Европейское агентство разработало новую процедуру высадки и посадки пассажиров, соблюдение социальной дистанции. На пассажирах также должны будут быть надеты сертифицированные маски.

Заходить в терминалы аэропортов смогут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Сопровождать пассажиров позволят только в особых случаях, например, для сопровождения несовершеннолетнего или пассажира с инвалидностью.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с туризмом в Украине и куда украинцы поедут в отпуск.

Ранее авиаэксперт рассказал, какие туристические направления в Европейском Союзе (и не только) летом будут доступны для украинцев.