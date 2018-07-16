В Сумской области простились с погибшим бойцом "Правого сектора" (видео)

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Боец покончил жизнь самоубийством

16-го июля, в пгт Дубовязовка Сумской области состоялось захоронение бойца ДУК "Правый сектор" Иващенко Евгения (друга "Мессера"). Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора" на своей странице в Facebook.

Проститься с Евгением пришли родственники, друзья, собратья и простые украинцы, которые, не будучи с ним знакомыми, отдали последнюю дань уважения погибшему бойцу.

Скриншот поста (facebook.com/partyrightsector)

"Мессер" покончил жизнь самоубийством.

"Во время очередного, дорогостоящего лечения друг "Мессер Старший" принял самое важное решение и ушел из этой жизни. Это был его собственный выбор, поэтому мы должны его уважать и принять как есть", - отметили собратья бойца.

Фото: Евгений Иващенко (facebook.com/partyrightsector)

Евгений ушел из жизни 13 июля. Ему было всего 31 год.

"В семье Іващенко - трое сыновей, двое из которых приняли решение защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на востоке в подразделениях ДУК "Правый сектор", - сообщили в пресс-службе сообщества.

Скриншот поста (facebook.com/partyrightsector)

Ранее сообщалось, что под Львовом попрощались с погибшим бойцом ВСУ Владимиром Лужецким.

В то же время, пользователи сети выразили слова поддержки родственникам погибшего военного.

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