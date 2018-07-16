В Сумській області попрощалися з загиблим бійцем "Правого сектора" (відео)

Фото: pixabay.com

Боєць покінчив життя самогубством

16-го липня, у смт Дубов'язівка Сумської області відбулося поховання бійця ДУК "Правий сектор" Іващенка Євгена (друга "Мессера"). Про це повідомляє прес-служба "Правого сектору" на своїй сторінці в Facebook.

Попрощатися з Євгеном прийшли родичі, друзі, побратими та прості українці, які, не будучи з ним знайомими, віддали останню шану загиблому бійцю.

Скріншот поста (facebook.com/partyrightsector)

"Мессер" покінчив життя самогубством.

"Під час чергового, дорогого лікування друг "Мессер Старший" прийняв найважливіше рішення і пішов з цього життя. Це був його власний вибір, тому ми повинні його поважати і прийняти як є", - зазначили побратими бійця.

Фото: Євген Іващенко (facebook.com/partyrightsector)

Євген пішов з життя 13 липня. Йому було всього 31 рік.

"У родині Іващенків - троє синів, двоє із яких прийняли рішення захищати Батьківщину від російського агресора та боролися з окупантом на сході в підрозділах ДУК "Правий сектор", - повідомили в прес-службі спільноти.

Скріншот поста (facebook.com/partyrightsector)

Раніше повідомлялося, що під Львовом попрощалися із загиблим бійцем ЗСУ Володимиром Лужецьким.

У той же час користувачі мережі висловили слова підтримки родичам загиблого військового.

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