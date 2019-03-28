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Свадьба будет: невеста пленного моряка распишется с ним в СИЗО

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 16:21
Свадьба будет: невеста пленного моряка распишется с ним в СИЗО
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Невеста Виктора Беспальченко давно запланировала свадьбу

Невеста Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко планирует расписаться со своим возлюбленным в СИЗО, поскольку украинца на дату его намеченной свадьбы оставили под арестом. Об этом информирует ТСН.

Девушка моряка приехала в Москву на суд, который признал "законным" продление ареста ее любимому и еще трем украинским морякам. Их дело ранее сняли с рассмотрения. Связано это с тем, что решение суда первой инстанции было некорректно переведено на украинский язык.

27 марта четверо военнопленных, а именно Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовый и Владимир Варимез, общались с судьей исключительно через переводчика. Свидетельствовать украинцы отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. 

Видео: (YouTube/ТСН)

Российские судьи вынесли решение и оставили их за решеткой до конца апреля. Именно на этот месяц Беспальченко запланировал свадьбу с любимой. "Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", - объяснила Татьяна Шевченко.

Напомним, что еще весной 2014 Виктор Беспальченко был одним из тех моряков, которых россияне в Крыму заблокировали на озере Донузлав. После аннексии полуострова Виктор вышел на материк, в Украине его ждали родители и любимая девушка - Татьяна.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов заявил, что российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

А также о том, что к украинскому моряку Небылице не допустили адвоката. Курбединов сообщил, что зарегистрировал заявление на имя начальника СИЗО с соответствующим требованием разобраться в сложившейся ситуации.

Московский суд оставил под арестом еще 4 военнопленных моряков На восстановление моряка Сороки после операции понадобится до года, - адвокат
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