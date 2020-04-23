ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свежее дыхание украинского R&B: Sysuev выпустил новый альбом

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 12:55
Свежее дыхание украинского R&B: Sysuev выпустил новый альбом
Sysuev (фото: пресс-служба артиста)

Поп-исполнитель Sysuev освежил украинскую музыку альбомом "Mr. Worldwide"

Украинский артист Sysuev, который недавно выпустил украиноязычный трек про отношения, представил новый альбом "Mr. Worldwide". Он включает в себя пять треков, в которых удачно сочетаются Hip-Hop, R&B и House.

Отличительные особенности нового альбома:

  • более танцевальное звучание,
  • интересное сочетание различных музыкальных жанров,
  • крутые вокальные мелодии,
  • эйфорические биты и синтезаторы.

Все это создает ощущение нахождения артиста буквально рядом с тобой, на коктейльной вечеринке в окружении красивых людей у Карибского моря. Музыка альбома не позволит вам скучать, она поднимает настроение и заставляет неутомимо танцевать.

"Новый альбом "Mr. Worldwide" очень особенный. Конечно, я мог бы продолжить линию предыдущего альбома "Good Life", оставшись в привычном для себя Hip-Hop / R&B звучании. Но все же решил вытолкнуть себя из зоны комфорта и существенно расширил музыкальную палитру, добавил танцевальный вайб. Ведь уверен, что когда артист не ставит перед собой новые вызовы, его развитие останавливается. А музыкальный мир нуждается, чтобы его удивляли! Когда создавал альбом, не искал компромиссов, не рассчитывал на быстрый хайп, просто делал все так, как чувствовал музыкально, как давно хотел сделать. Blue-eyed Soul артист, белый парень, который создает чернокожую музыку, так было и так будет. Мы создали альбом вне времени и моды. Его можно включить через много лет, и он будет звучать так же ярко", - рассказывает Sysuev.

Sysuev выпустил альбом "Mr. Worldwide"

Ранее мы писали о том, что бэк-вокалистка Верки Сердючки спела про мужа и сына.

"Пою и Пью": молодая украинская певица выпустила эпатажный клип Новый этап жизни: украинская певица, покорившая Европу, выпустила долгожданную песню
Новости Украины музыка
Lite
On Top