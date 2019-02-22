Свидетели боятся давать показания: отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах

Коллаж РБК-Украина

Некоторые свидетели готовы отказаться от своих показаний

Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки Кати Гандзюк, рассказал о том, что ему поступают странные звонки с угрозами, а свидетелей запугали до такой степени, что они готовы отказаться от своих показаний. Об этом он сообщил после заседания апелляционного суда 21 февраля, пишет Маси Найем.

Виктор Гандзюк пообщался с журналистами после заседания апелляционного суда 21 февраля. Он сказал, кого считает виноватым в смерти своей дочери и отметил, что подозреваемый запугивает свидетелей.

"Уважаемые журналисты! Как потерпевшая сторона, как отец убитой Кати, я абсолютно поддерживаю апелляционное заявление Генеральной прокуратуры и не поддерживаю заявление адвокатов господина Мангера. Почему? Я считаю, что господин Мангер виновен. И не только я считаю. Так считала Катя. Она всегда это говорила. Она всегда подозревала господина Мангера. И у нее для этого были основания. Хочу сказать, что, находясь на свободе, господин Мангер, безусловно, влияет на следствие", - сказал Виктор Гандзюк.

Он отметил, что после предыдущего судебного заседания, он заметил за собой слежку, ему стали поступать странные звонки, а свидетели начали получать серьезные угрозы.

"Он запугивает свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса, я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки, как на стационарный, так и на мобильный телефон. С момента предыдущего процесса многие свидетели стали получать угрозы. Они бояться дальше свидетельствовать. Они боятся за свою безопасность. Кое-кто готов отказаться от своих показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, я считаю, что Министерство внутренних дел не способно обеспечить безопасность ни мне, ни нашим свидетелям", - сообщил он и добавил, что дважды просил обеспечить всех участников процесса государственной охраной и дважды в этом было отказано.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Виктор Гандзюк обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.

А также писали о том, что отец Гандзюк показал шокирующее фото Кати после нападения.