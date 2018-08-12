"Так тяжело терять молодых": Украина провела в последний путь двух Героев (фото)

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Украинцы простились с Андреем Елистратовым и Сергеем Цепухом

В субботу, 11 августа, украинцы простились с двумя Героями, которые поклали свои жизни за свободу и независимость нашей страны в борьбе с российским агрессором на Донбассе.

Так, на Волыни в последний путь провели парамедика 28-й ОМБр Сергея Цепуха, 1992 года рождения, который погиб 9 августа от пули снайпера вблизи Марьинки.

На Волыни простились с Сергеем Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На малой родине бойца, в селе Выдерта, объявлен трехдневный траур.

На Волыни простились с Сергеем Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На Волыни простились с Сергеем Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На Волыни простились с Сергеем Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

11 августа в Луцке состоялось прощание и с Андреем Елистратовым, 1991 года рождения. Старший разведчик 14-й ОМБр погиб 8 августа около 17:30 в районе городка Золотое. Похоронили Героя на городском кладбище на Аллее почетных захоронений.

Украинцы простились с Андреем Елистратовым (фото: volynnews.com)

Украинцы простились с Андреем Елистратовым (фото: volynnews.com)

Украинцы простились с Андреем Елистратовым (фото: volynnews.com​​​​​​​)

Украинцы простились с Андреем Елистратовым (фото: volynnews.com​​​​​​​)

"Так тяжело терять молодых..." - написал один из комментаторов под постом о прощании с бойцом.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что в июле 2018 года в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погибли 14 украинских бойцов. Эти отважные воины положили свои жизни за нашу с вами свободу.