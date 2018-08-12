"Так важко втрачати молодих": Україна провела в останню путь двох Героїв (фото)

Колаж РБК-Україна

Українці попрощалися з Андрієм Єлістратовим і Сергієм Цепухом

У суботу, 11 серпня, українці попрощалися з двома Героями, які поклали свої життя за свободу і незалежність нашої країни в боротьбі з російським агресором на Донбасі.

Так, на Волині в останню путь провели парамедика 28-ї ОМБр Сергія Цепуха, 1992 року народження, який загинув 9 серпня від кулі снайпера поблизу Мар'їнки.

На Волині попрощалися з Сергієм Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На малій батьківщині бійця, в селі Видерта, оголошений триденний траур.

На Волині попрощалися з Сергієм Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На Волині попрощалися з Сергієм Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

На Волині попрощалися з Сергієм Цепухом (фото: twitter.com/aphareus)

11 серпня у Луцьку відбулось прощання і з Андрієм Єлістратовим, 1991 року народження. Старший розвідник 14-ї ОМБр загинув 8 серпня близько 17:30 в районі містечка Золоте.

Поховали Героя на міському кладовищі на Алеї почесних поховань.

Українці попрощалися з Андрієм Андрієм Єлістратовим (фото: volynnews.com)

Українці попрощалися з Андрієм Андрієм Єлістратовим (фото: volynnews.com)

Українці попрощалися з Андрієм Андрієм Єлістратовим (фото: volynnews.com)

Українці попрощалися з Андрієм Андрієм Єлістратовим (фото: volynnews.com)

"Так важко втрачати молодих..." - написав один з коментаторів під постом про прощання з бійцем.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що у липні 2018 року в районі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинули 14 українських бійців. Ці відважні воїни поклали свої життя за нашу з вами свободу.