Талантливый украинский журналист умер на отдыхе в Херсонской области

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Журналист скончался на 75 году жизни

На отдыхе в Геническе умер известный журналист Богдан Гарасимчук из Тернопольской области. Об этом передает nday.te.ua.

Журналист находился на отдыхе вместе с семьей. Ему было 74 года. Причины смерти пока неизвестны.

Богдан Гарасимчук был исполнительным секретарем Тернопольской областной организации НСЖУ, редактором, журналистом.

Фото: Богдан Гарасимчук (uk.wikipedia.org/Mykola Vasylechko)

Окончил факультет журналистики Львовского университета (1973). Работал в редакциях Козивской районной газеты, "Ровесник", корреспондентом областного радио, редактором многотиражной газеты "Строитель", главным редактором газеты "Луч" и местного радиовещания на НПО "Ватра", руководителем пресс-службы регионального отделения Фонда госимущества Украины в Тернопольской области (1995-2000), редактором збаражской районной газеты "Народное слово" (2000-2007), "Вестник Збаражчини" (2008); возглавлял Збаражскую районную организацию НСЖУ. От 2009 был исполнительным секретарем НСЖУ.

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