Талановитий український журналист помер на відпочинку в Херсонській області

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Журналіст помер на 75 році життя

На відпочинку в Генічеську помер відомий журналіст Богдан Гарасимчук з Тернопільської області. Про це передає nday.te.ua.

Журналіст перебував на відпочинку разом з родиною. Йому було 74 роки. Причини смерті поки що невідомі.

Богдан Гарасимчук був виконавчим секретарем Тернопільської обласної організації НСЖУ, редактором, журналістом.

Фото: Богдан Гарасимчук (uk.wikipedia.org/Mykola Vasylechko)

Закінчив факультет журналістики Львівського університету (1973). Працював у редакціях Козівської районної газети, "Ровеснику", кореспондентом обласного радіо, редактором багатотиражної газети "Будівельник", головним редактором газети "Промінь" та місцевого радіомовлення на НВО "Ватра", керівником прес-служби регіонального відділення Фонду держмайна України в Тернопільській області (1995-2000), редактором збаразької районної газети "Народне слово" (2000-2007), "Вісник Збаражчини" (2008); очолював Збаразьку районну організацію НСЖУ. Від 2009 був виконавчим секретарем НСЖУ.

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