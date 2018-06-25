"Там еще 90-е годы": журналист описал жизнь на Донбассе

На некоторых деоккупированных территориях до сих пор "царствуют" 90-е

Жители Донбасса так и не увидели обещанных изменений и живут в реалиях 90-х годов. Об этом рассказал журналист Денис Казанский в интервью "Апострофу".

Он отметил, что жизнь в городах Донбасса сильно отличается от жизни в том же Киеве, где изменения ощущаются.

"Если мы попадаем, например, в Мирноград, то мы видим, что там еще 90-е годы, там даже еще не наступили 2000-е, мы переносимся сразу на 20 лет назад", - сказал Казанский.

Журналист отметил, что при сборе информации о жизни в 90-х годах он встречал заметки о просеивании терриконов и сборе угля. Точно такую же ситуацию Казанский увидел в Мирнограде.

"Жители по-прежнему ходят на этот террикон собирать уголь, кому-то нужно протопить дом, а нет денег купить уголь, кто-то собирает на продажу, продает пенсионерам или каким-то людям, у которых тоже нет угля", - добавил он.

Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались на зарплаты.

Так, жительница Донецка Татьяна пожаловалась, что ранее ее семья каждый год выезжала на море и получала путевки от предприятия, а сейчас не могут позволить себе отдых "даже на местном курорте".

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