Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Там ще 90-ті роки": журналіст описав життя на Донбасі

STYLERLIFE        25.06.2018 - 19:36
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

На деяких деокупованих територіях досі "царюють" 90-е

Жителі Донбасу так і не побачили обіцяних змін і живуть в реаліях 90-х років. Про це розповів журналіст Денис Казанський в інтерв'ю "Апострофу".

Він зазначив, що життя в містах Донбасу сильно відрізняється від життя в тому ж Києві, де зміни відчуваються.

"Якщо ми потрапляємо, наприклад, в Мірноград, то ми бачимо, що там ще 90-ті роки, там навіть ще не настали 2000-ні, ми переносимося відразу на 20 років назад", - сказав Казанський.

Журналіст зазначив, що при зборі інформації про життя в 90-х роках він зустрічав замітки про просеивании териконів і зборі вугілля. Точно таку ж ситуацію Казанський побачив в Мирнограді.

"Жителі як і раніше ходять на цей терикон збирати вугілля, кому-то потрібно протопити будинок, а немає грошей купити вугілля, хтось збирає на продаж, продає пенсіонерам або якимось людям, у яких теж немає вугілля", - додав він .

Раніше жителі окупованого Донецька поскаржилися на зарплати.

Так, мешканка Донецька Тетяна поскаржилася, що раніше її сім'я щороку виїжджала на море і отримувала путівки від підприємства, а зараз не можуть дозволити собі відпочинок "навіть на місцевому курорті".

Хайп таксі #12 з чого потрібно почати змінювати країну

"Подарунок": в окупований Донецьк відправили патріотичне послання (фото) "З повітряним наповнювачем": в мережі показали, як обманюють мешканців Донбасу (фото)
Теги: Донбасс, денис казанский
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся