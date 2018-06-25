"Там ще 90-ті роки": журналіст описав життя на Донбасі

На деяких деокупованих територіях досі "царюють" 90-е

Жителі Донбасу так і не побачили обіцяних змін і живуть в реаліях 90-х років. Про це розповів журналіст Денис Казанський в інтерв'ю "Апострофу".

Він зазначив, що життя в містах Донбасу сильно відрізняється від життя в тому ж Києві, де зміни відчуваються.

"Якщо ми потрапляємо, наприклад, в Мірноград, то ми бачимо, що там ще 90-ті роки, там навіть ще не настали 2000-ні, ми переносимося відразу на 20 років назад", - сказав Казанський.

Журналіст зазначив, що при зборі інформації про життя в 90-х роках він зустрічав замітки про просеивании териконів і зборі вугілля. Точно таку ж ситуацію Казанський побачив в Мирнограді.

"Жителі як і раніше ходять на цей терикон збирати вугілля, кому-то потрібно протопити будинок, а немає грошей купити вугілля, хтось збирає на продаж, продає пенсіонерам або якимось людям, у яких теж немає вугілля", - додав він .

Раніше жителі окупованого Донецька поскаржилися на зарплати.

Так, мешканка Донецька Тетяна поскаржилася, що раніше її сім'я щороку виїжджала на море і отримувала путівки від підприємства, а зараз не можуть дозволити собі відпочинок "навіть на місцевому курорті".

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