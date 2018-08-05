Танец с саблями: появились подробности нападения пьяного мужчины на 29-летнего киевлянина

Иллюстративное фото (facebook.com/khersonpolice.official)

Сообщается, что нападавшему грозит лишение свободы сроком до семи лет

В ночь на 5 августа около 00:00 в Подольском районе Киева произошел инцидент, в результате которого пострадал 29-летний житель столицы. Сообщалось, что пьяный мужчина разгуливал по району с саблей и нападал на людей. Сейчас подозреваемый задержан, утверждают в пресс-службе ГУ НПУ в Киевской области.

В полиции сообщают, что сначала пострадавшего в результате нападения молодого человека 1989 года рождения отвезли в больницу. Подозреваемый нанес ему два удара: в лобовой участок и предплечье. На текущий момент пострадавшему оказана медицинская помощь.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 49-летний местный житель. По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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Видео: (video.rbc.ua)