"Видимо, "белочка": в сети рассказали о нападении пьяного киевлянина с саблей на молодого человека

Иллюстративное фото: (npu.gov.ua)

В сети возмущены просьбой подозреваемого

В социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный" сообщили об инциденте при участии пьяного мужчины, разгуливавшего на Подоле с саблей. По имеющейся информации мужчина просто бегал по району и пытался нападать на людей, в результате противоправных действий пострадал молодой человек.

Сообщается, что мужчина, разгуливавший с холодным оружием в спальном районе Киева, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудникам полиции объяснить свой поступок он не может, говорит только, что признает свою неправоту и предлагает его отпустить.

"Это - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, "белочка" зашла в гости. Андрей Николаевич подбежал к молодого человека 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье. Задержан правоохранителями. Объяснить свой поступок не может, говорит "ну неправ я, командир, отпусти", — говорится в сообщении группы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к публикации поьзователи сети негодуют по поводу тенденции поведения пьяных граждан, а также в отношении конкретного случая. Многие считают, что алкоголь "никого не оставляет нормальным".

"Он еще думал, что его просто так отпустят?) Хотя возможно все. Новая полиция молодые ребята, так что надо было сказать "сорян, командир" и добавить цитату из ВК: "судить чужих грехи вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь". Может быть и отпустили бы)", "Там не сабля, а шашка советская, да и вопрос не в том с чем именно он бегал! Он мог с таким же успехом топорик в супермаркете купить, вопрос в том что синька реально никого не оставляет нормальным, а сколько она уже жизней забрала то вообще лучше помолчать...", "Это уже частая тенденция у некоторых "невиновных", бегать по украинским улицам и мочить в открытую саблей, томагавком, с травматического оружия, из пистолета или с гранатой. Обычное дело. А в итоге, да "я не хотел, так получилось". С 2014 года таких "парней" развелось, даже странно как то", "Подол родной благославляю. Саблею прохожих порубаю", — пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

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Видео: (video.rbc.ua)