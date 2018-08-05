"Мабуть, "білочка": в мережі розповіли про напад п'яного киянина з шаблею на молодика

Ілюстративне фото: (npu.gov.ua)

У мережі обурені проханням підозрюваного

В соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний" повідомили про інцидент за участю п'яного чоловіка, який рогзгулював на Подолі з шаблею. За наявною інформацією чоловік просто бігав по району і намагався нападати на людей, в результаті протиправних дій постраждав хлопець.

Повідомляється, що чоловік, який гуляв з холодною зброєю в спальному районі Києва, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Співробітникам поліції пояснити свій вчинок він не може, каже тільки, що визнає свою неправоту і пропонує його відпустити.

"Це - Андрій Миколайович, він із шаблею, що на фото, просто бігав по Подолу та намагався нападати на людей. Дуже п'яний і дуже буйний. Мабуть, "білочка" зайшла в гості. Андрій Миколайович підбіг до молодика 1989 року народження і наніс йому удар в лобну ділянку, а потім ще й у передпліччя. Затриманий правоохоронцями. Пояснити свій учинок не може, каже "ну я неправий, командир, відпусти", — йдеться в повідомленні групи.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях до публікації користувачі мережі обурюються з приводу тенденції поведінки п'яних громадян, а також стосовно конкретного випадку. Багато вважають, що алкоголь "нікого не залишає нормальним".

"Він ще думав, що його просто так відпустять?) Хоча можливо все. Нова поліція молоді хлопці, так що треба було сказати "сорян, командир" і додати цитату із ВК: "судити чужі гріхи ви так старанно рветеся, почніть зі своїх і до чужих не доберетеся". Може бути і відпустили б)", "Там не шабля, а шашка радянська, так і питання не в тому, з чим саме він бігав! Він міг з таким же успіхом топірець в супермаркеті купити, питання в тому що синька реально нікого не залишає нормальним, а скільки вона вже життів забрала то взагалі краще помовчати...", "Це вже часта тенденція у деяких "невинних", бігати по українських вулицях і мочити у відкриту шаблею, томагавком, з травматичної зброї, з пістолета або з гранатою. Звичайна справа. А в підсумку, так "я не хотів, так вийшло". З 2014 року таких "хлопців" розвелося, навіть дивно як то", "Поділ рідний благославляю. Шаблею перехожих порубаю", — пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

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Відео: (video.rbc.ua)