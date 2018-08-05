Танець з шаблями: з'явилися подробиці нападу п'яного чоловіка на 29-річного киянина

Ілюстративне фото (facebook.com/khersonpolice.official)

Повідомляється, що нападникові загрожує позбавлення волі строком до семи років

У ніч на 5 серпня близько 00:00 в Подільському районі Києва стався інцидент, в результаті якого постраждав 29-річний житель столиці. Повідомлялося, що п'яний чоловік розгулював по району з шаблею і нападав на людей. Зараз підозрюваний затриманий, стверджують у пресс-службі ГУ НПУ Київської області.

В поліції повідомляють, що спочатку потерпілого в результаті нападу молодого чоловіка 1989 року народження відвезли в лікарню. Підозрюваний наніс йому два удари: у лобову ділянку і передпліччя. На поточний момент потерпілому надана медична допомога.

В чергову частину Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що людина з шаблею нападає на перехожих. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента.

Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - 49-річний місцевий житель. За даним фактом правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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Відео: (video.rbc.ua)