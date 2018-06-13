"Тебе бы еще жить и жить, творить": умер украинский журналист

Журналист ушел из жизни после тяжелой болезни

В Ровенской области умер основатель и главный редактор газеты "Клеванский тракт", член секретариата областной организации НСЖУ, журналист Виктор Парфенюк. Об этом сообщает Ровенская областная организация НСЖУ.

О смерти журналиста стало известно в среду, 13 июня.

Виктор Парфенюк ушел из жизни на 60-м году после тяжелой болезни.

Фото: Виктор Парфенюк (flickr.com Рівне Вечірнє)

Родился 17 января 1959 в селе Хорупань Ровенской области. Закончил Клеванскую среднюю школу № 2, а затем Украинский институт инженеров водного хозяйства. Парфенюк работал на различных должностях в известной агрофирме "Заря". В течение трех лет он редактировал многотиражное издание с одноименным названием. В 2001 году Парфенюк основал еженедельник "Клеванский тракт". Он был награжден "Золотой медалью украинской журналистики" и Почетным знаком НСЖУ.

Фото: Виктор Парфенюк (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

"Как больно осознавать, что ты, Виктор, слишком рано покинул этот белый свет, так и не успев дописать свою новую, к сожалению, уже последнюю книгу. Тебе бы еще жить и жить, творить. Но... Мы, твои собратья по перу, сделаем все возможное, чтобы эта недописанная книга все же увидела мир. И это будет своеобразным рукотворным памятником тебе, наш верный друг. Пусть земля тебе будет пухом", - написали на странице журнала "Журналіст України" в соцсети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

Ранее сообщалось о смерти заслуженного журналиста Украины.

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