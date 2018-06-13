Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Тебе бы еще жить и жить, творить": умер украинский журналист

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:45
Фото: pixabay.com/bernswaelz
Фото: pixabay.com/bernswaelz

Журналист ушел из жизни после тяжелой болезни

В Ровенской области умер основатель и главный редактор газеты "Клеванский тракт", член секретариата областной организации НСЖУ, журналист Виктор Парфенюк. Об этом сообщает Ровенская областная организация НСЖУ.

О смерти журналиста стало известно в среду, 13 июня.

Виктор Парфенюк ушел из жизни на 60-м году после тяжелой болезни.

Фото: Виктор Парфенюк (flickr.com Рівне Вечірнє)

Родился 17 января 1959 в селе Хорупань Ровенской области. Закончил Клеванскую среднюю школу № 2, а затем Украинский институт инженеров водного хозяйства. Парфенюк работал на различных должностях в известной агрофирме "Заря". В течение трех лет он редактировал многотиражное издание с одноименным названием. В 2001 году Парфенюк основал еженедельник "Клеванский тракт". Он был награжден "Золотой медалью украинской журналистики" и Почетным знаком НСЖУ.

Фото: Виктор Парфенюк (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

"Как больно осознавать, что ты, Виктор, слишком рано покинул этот белый свет, так и не успев дописать свою новую, к сожалению, уже последнюю книгу. Тебе бы еще жить и жить, творить. Но... Мы, твои собратья по перу, сделаем все возможное, чтобы эта недописанная книга все же увидела мир. И это будет своеобразным рукотворным памятником тебе, наш верный друг. Пусть земля тебе будет пухом", - написали на странице журнала "Журналіст України" в соцсети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

Ранее сообщалось о смерти заслуженного журналиста Украины.

Коротко о главном за 12 июня (видео: РБК-Украина)

Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения Умерла украинская журналистка и телеведущая
Теги: смерть, умер журналист, умер
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь