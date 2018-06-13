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"Тобі б ще жити і жити, творити": помер український журналіст

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:45
Фото: pixabay.com/bernswaelz
Фото: pixabay.com/bernswaelz

Журналіст пішов з життя після важкої хвороби

У Рівненській області помер засновник і головний редактор газети "Клеванський тракт", член секретаріату обласної організації НСЖУ, журналіст Віктор Парфенюк. Про це повідомляє Рівненська обласна організація НСЖУ.

Про смерть журналіста стало відомо в середу, 13 червня.

Віктор Парфенюк пішов з життя на 60-му році після важкої хвороби.

Фото: Віктор Парфенюк (flickr.com Рівне Вечірнє)

Народився 17 січня 1959 року в селі Хорупань Рівненської області. Закінчив Клеванську середню школу № 2, а потім Український інститут інженерів водного господарства. Парфенюк працював на різних посадах у відомій агрофірмі "Зоря". Протягом трьох років він редагував багатотиражне видання з однойменною назвою. У 2001 році Парфенюк заснував тижневик "Клеванський тракт". Він був нагороджений "Золотою медаллю української журналістики" та Почесним знаком НСЖУ.

Фото: Віктор Парфенюк (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

"Як боляче усвідомлювати, що ти, Вікторе, занадто рано покинув цей білий світ, так і не встигнувши дописати свою нову, на жаль, вже останню книгу. Тобі б ще жити і жити, творити. Але... Ми, твої побратими по перу, зробимо все можливе, щоб ця недописана книга все ж побачила світ. І це буде своєрідним рукотворним пам'ятником тобі, наш вірний друг. Нехай земля тобі буде пухом", - написали на сторінці журналу "Журналіст України" в соцмережі Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/Журнал-Журналіст-України)

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Теги: смерть, умер журналист, умер
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