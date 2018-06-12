"Я не могу не писать": умер заслуженный журналист Украины

Журналист боролся с тяжелым заболеванием

В субботу, 9 июня, скончался заслуженный журналист Украины Виталий Семенович Княжанский. Об этом сообщает газета "День".

Ушел из жизни заслуженный журналист Украины, обозреватель экономического отдела газеты "День" Виталий Княжанский. Виталию Семеновичу было уже более 70 лет.

Известно, что он скончался после пяти месяцев борьбы с тяжелой болезнью.

Свою журналистскую карьеру Княжанский начал более 50 лет назад в Горностаевском районе Херсонской области, в газете "Сельские вести".

В газете "День" Виталий Княжанский проработал почти 22 года, практически с дня ее основания.

По праву считался одним из самых авторитетных экономических журналистов в Украине. Его специализаций были энергетика и энергорынки.

Фото: Виталий Княжанский (facebook.com/TheDayNewspaper)

В 2005 году получил почетное звание заслуженного журналиста Украины.

"Я получил награду от власти, которую постоянно критикую. И это - хороший признак", - шутил Виталий Семенович.

Коллеги рассказывают о нем, как об очень трудолюбивом человеке. Даже находясь в больничной палате, Виталий Семенович готовил статьи, вносил правки и записывал комментарии.

"Он говорил: я не могу не писать, когда моей фамилии нет в газете, я буквально болен. Эта самоотверженность очень много значит, но, к сожалению, не все может победить", - рассказала главный редактор газеты "День" Лариса Ившина.

Прощание с Виталием Княжанским состоится 12 июня в 14.00 в Киевской городской клинической больнице № 10 (проспект Голосеевский, 59Б)

Напомним, умерла украинская журналистка и телеведущая.

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