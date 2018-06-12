"Я не можу не писати": помер заслужений журналіст України

Журналіст боровся з важким захворюванням

У суботу, 9 червня, помер заслужений журналіст України Віталій Семенович Княжанський. Про це повідомляє газета "День".

Пішов з життя заслужений журналіст України, оглядач економічного відділу газети "День" Віталій Княжанський. Віталію Семеновичу було вже більше 70 років.

Відомо, що він помер після п'яти місяців боротьби з важкою хворобою.

Свою журналістську кар'єру Княжанський почав більше 50 років тому в Горностаївському районі Херсонської області, в газеті "Сільські вісті".

У газеті "День" Віталій Княжанський пропрацював майже 22 роки, практично з дня її заснування.

По праву вважався одним з найавторитетніших економічних журналістів в Україні. Його спеціалізацій були енергетика і енергоринки.

Фото: Віталій Княжанський (facebook.com/TheDayNewspaper)

У 2005 році отримав почесне звання заслуженого журналіста України.

"Я отримав нагороду від влади, яку постійно критикую. І це - добра ознака", - жартував Віталій Семенович.

Колеги розповідають про нього, як про дуже працьовиту людину. Навіть перебуваючи в лікарняній палаті, Віталій Семенович готував статті, вносив правки і записував коментарі.

"Він говорив: я не можу не писати, коли мого прізвища немає в газеті, я буквально хворий. Ця самовідданість дуже багато значить, але, на жаль, не все може перемогти", - розповіла головний редактор газети "День" Лариса Івшина.

Прощання з Віталієм Княжанским відбудеться 12 червня о 14.00 в Київській міській клінічній лікарні № 10 (проспект Голосіївський, 59Б)

Нагадаємо, померла українська журналістка і телеведуча.

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