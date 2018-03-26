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"Тексты песен рок-звезд": в Минобразования подготовили обновленную программу по литературе для школьников (видео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 17:08
Фото (facebook.com-chzounbkm)
Фото (facebook.com-chzounbkm)

Педагоги хотят, чтобы подросткам стало интереснее читать и учиться

В Минобразования обновили программу по литературе для старшеклассников. Теперь подростки будут читать стихи известных рок-хитов и современных модных авторов. Об этом передает 24 канал.

"Дом странных детей", "Мальчик в полосатой пижаме", "Алхимик" Пауло Коэльо, "Воровка книг" и "Песочный человек" Нила Геймана – это не просто часть библиотеки современного книголюба, это еще и новая прогрессивная программа для старшеклассников, которая должна научить подростков любить литературу", - отмечают в издании.

Педагоги хотят, чтобы подросткам стало интереснее читать и учиться. В Министерстве признаются, что собрали и учителей, и литературоведов, и всех неравнодушных, чтобы создать список, от которого школьнику невозможно было бы оторваться.

Например, произведение "Мальчик в полосатой пижаме" – история о дружбе между сыном немецкого военнослужащего и еврейского мальчика из концлагеря. Другая книга – "Дом странных детей" – приключенческое произведение о детях, которые имеют необычайные способности. Роман даже успешно экранизировали.

Сообщается, что новая программа по литературе легче написана. "Цветы для Элджернона", "Воровка книг" – это уже литература для 11 класса, следовательно такие книжки ученикам намного интереснее.

Также в программу добавили стихи Боба Дилана – того самого известного музыканта, который получил Нобелевскую премию.

"Одно дело, когда слушаешь песни просто и не понимаешь, о чем они, а другое дело – когда знаешь, о чем песня и знаешь слова", – пояснила старшеклассница Александра.

Тем не менее, с введением новой программы появится и ряд проблем.

Например, Боб Дилан, как и часть других, еще не переведен на украинский язык, а в программе - уже с сентября. Другой вопрос – где брать эту литературу, ведь, в основном, учащиеся читают в интернете, где не все есть, или в школьных библиотеках, куда редко завозят новинки.

Видео: Новая программа для школьников (youtube.com/24канал)

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Теги: литература, украинская литература, школа
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