"Тексти пісень рок-зірок": у Міносвіти підготували оновлену програму з літератури для школярів (відео)

Педагоги хочуть, щоб підліткам стало цікавіше читати і вчитися

У Міносвіти оновили програму з літератури для старшокласників. Тепер підлітки будуть читати вірші відомих рок-хітів і сучасних модних авторів. Про це передає 24 канал.

"Дім дивних дітей", "Хлопчик у смугастій піжамі", "Алхімік" Пауло Коельо, "Злодійка книг" і "Пісочна людина" Ніла Геймана – це не просто частина бібліотеки сучасного книголюба, це ще й нова прогресивна програма для старшокласників, яка повинна навчити підлітків любити літературу", - зазначають у виданні.

Педагоги хочуть, щоб підліткам стало цікавіше читати і вчитися. У Міністерстві зізнаються, що зібрали і вчителів, і літературознавців, і всіх небайдужих, щоб створити список, від якого школяреві було б неможливо відірватися.

Наприклад, твір "Хлопчик у смугастій піжамі" – історія про дружбу між сином німецького військовослужбовця та єврейського хлопчика з концтабору. Інша книга – "Дім дивних дітей" – пригодницький твір про дітей, які мають надзвичайні здібності. Роман навіть успішно екранізували.

Повідомляється, що нова програма з літератури легше написана. "Квіти для Елджернона", "Злодійка книг" – це вже література для 11 класу, отже такі книжки учням набагато цікавіше.

Також в програму додали вірші Боба Ділана – того самого відомого музиканта, який отримав Нобелівську премію.

"Одна справа, коли слухаєш пісні просто і не розумієш, про що вони, а інша справа – коли знаєш, про що пісня і знаєш слова", – пояснила старшокласниця Олександра.

Тим не менш, з введенням нової програми з'явиться і ряд проблем.

Наприклад, Боб Ділан, як і частина інших, ще не перекладений на українську мову, а в програмі - вже з вересня. Інше питання – де брати цю літературу, адже, в основному, учні читають в інтернеті, де не все є, або в шкільних бібліотеках, куди рідко завозять новинки.

Відео: Нова програма для школярів (youtube.com/24канал)

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