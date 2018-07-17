"Температура - бальзам": синоптик дала прогноз на 18 июля (фото)

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Циклон повлечет осадки на несколько дней

В среду, 18 июля, из-за циклона в Украине ожидается пасмурная погода. По всей территории страны прогнозируют осадки и незначительное похолодание. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами, и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", - отметила эксперт.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

18 июля в большинстве областей пройдут дожди. Местами пройдут ливни, которые будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом.

"Южная часть будет сопротивляться влиянию циклона, поэтому на юге существенные дожди маловероятны", - добавила синоптик.

"Температура воздуха завтра – бальзам", - отметила эксперт.

Фото: pixabay.com/GLady

В течение дня в Украине +20 +26 градусов, на юге и востоке +24 +29, местами до +30 градусов.

В Киеве в среду, 18 июля, также будут идти периодические дожди, грозы. Кроме того есть вероятность шквального усиления ветра, а в отдельных районах даже града. Температура воздуха умеренная, +23 +25 градусов.

"Следите за скидками на красивые зонты - как раз пора", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени.

Специалист рассказала, какая погода будет в конце июля и в августе. Также эксперт сообщила, чего ждать украинцам в сентябре. Метеоролог прогнозирует, что в этом году холода в нашу страну придут рано.

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