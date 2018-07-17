"Температура - бальзам": синоптик дала прогноз на 18 липня (фото)

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Циклон спричинить опади на кілька днів

У середу, 18 липня, через циклон в Україні очікується похмура погода. По всій території країни прогнозують опади і незначне похолодання. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Над Україною зависає циклон Халіна і, схоже, надовго. Саме він буде подорожувати нашими просторами, і поливати дощами з грозами найближчі кілька днів", - зазначила експерт.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями пройдуть зливи, які будуть супроводжуватись грозами, шквалами та іноді навіть градом.

"Південна частина буде чинити опір впливу циклону, тому на півдні суттєві дощі малоймовірні", - додала синоптик.

"Температура повітря завтра – бальзам", - зазначила експерт.

Фото: pixabay.com/GLady

Протягом дня в Україні +20 +26 градусів, на півдні та сході +24 +29, місцями до +30 градусів.

В Києві у середу, 18 липня, також будуть йти періодичні дощі, грози. Окрім того є ймовірність шквального посилення вітру, а в окремих районах навіть граду. Температура повітря помірна, +23 +25 градусів.

"Слідкуйте за знижками на красиві парасольки - якраз пора", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені.

Фахівець розповіла, яка погода буде в кінці липня і в серпні. Також експерт повідомила, чого чекати українцям у вересні. Метеоролог прогнозує, що в цьому році холод в нашу країну прийде рано.

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