"Температура - бальзам": синоптик дала прогноз на 18 липня (фото)

Циклон спричинить опади на кілька днів
У середу, 18 липня, через циклон в Україні очікується похмура погода. По всій території країни прогнозують опади і незначне похолодання. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Над Україною зависає циклон Халіна і, схоже, надовго. Саме він буде подорожувати нашими просторами, і поливати дощами з грозами найближчі кілька днів", - зазначила експерт.
Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)
18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями пройдуть зливи, які будуть супроводжуватись грозами, шквалами та іноді навіть градом.
"Південна частина буде чинити опір впливу циклону, тому на півдні суттєві дощі малоймовірні", - додала синоптик.
"Температура повітря завтра – бальзам", - зазначила експерт.
Фото: pixabay.com/GLady
Протягом дня в Україні +20 +26 градусів, на півдні та сході +24 +29, місцями до +30 градусів.
В Києві у середу, 18 липня, також будуть йти періодичні дощі, грози. Окрім того є ймовірність шквального посилення вітру, а в окремих районах навіть граду. Температура повітря помірна, +23 +25 градусів.
"Слідкуйте за знижками на красиві парасольки - якраз пора", - додала Діденко.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
До речі, метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені.
Фахівець розповіла, яка погода буде в кінці липня і в серпні. Також експерт повідомила, чого чекати українцям у вересні. Метеоролог прогнозує, що в цьому році холод в нашу країну прийде рано.
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