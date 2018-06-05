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"Температура снизится": какой будет погода 6 июня

STYLERLIFE        05.06.2018 - 20:37
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Украинцам стоит не забыть взять с собой зонтики

Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 6 июня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам метеорологов, Украину из северной части Европы начнет перемещаться холодный воздух. В результате этого в большинстве областей, кроме южного региона, температура снизится. Особенно похолодает на севере и северо-западе Украины.

В западных областях ясно, температура ночью +11...+13°, днем +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Карпатах и Прикарпатье ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На севере Украины без осадков. Температура ночью +7...+9°, днем +19...+21°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В центральных областях Украины местами грозы, температура ночью +11..+13°, днем около +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины дожди с грозой, температура ночью +14...+16°, днем около +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: Дождь (РБК-Украина)

В Крыму без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +23...+25°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13°, днем около +20°.

Фото: Погода 6 июня (meteo.gov.ua)

Добавим, что согласно данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июня самая высокая температура днем была +32 в 1921 году, самая низкая - ночью +2,9 в 1933 году.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали об изменении погоды.

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Теги: прогноз, погода, прогноз погоды
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