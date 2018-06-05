"Температура снизится": какой будет погода 6 июня

Украинцам стоит не забыть взять с собой зонтики
Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 6 июня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам метеорологов, Украину из северной части Европы начнет перемещаться холодный воздух. В результате этого в большинстве областей, кроме южного региона, температура снизится. Особенно похолодает на севере и северо-западе Украины.
В западных областях ясно, температура ночью +11...+13°, днем +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.
В Карпатах и Прикарпатье ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.
На севере Украины без осадков. Температура ночью +7...+9°, днем +19...+21°. Ветер северный, 5-10 м/с.
В центральных областях Украины местами грозы, температура ночью +11..+13°, днем около +21...+23°. Ветер северный, 5-10 м/с.
На востоке Украины дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°. Ветер северный, 5-10 м/с.
В южных областях Украины дожди с грозой, температура ночью +14...+16°, днем около +25...+27°. Ветер северный, 5-10 м/с.
Фото: Дождь (РБК-Украина)
В Крыму без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +23...+25°. Ветер северный, 5-10 м/с.
В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13°, днем около +20°.
Фото: Погода 6 июня (meteo.gov.ua)
Добавим, что согласно данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июня самая высокая температура днем была +32 в 1921 году, самая низкая - ночью +2,9 в 1933 году.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали об изменении погоды.
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