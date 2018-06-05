"Температура знизиться": якою буде погода 6 червня

Українцям варто не забути взяти з собою парасольки

Синоптики розповіли, якою буде погода в середу, 6 червня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами метеорологів, в Україну з північної частини Європи почне переміщатися холодне повітря. В результаті цього в більшості областей, крім південного регіону, температура знизиться. Особливо похолодає на півночі і північному заході України.

У західних областях ясно, температура вночі +11...+13°, вдень +21...+23°. Вітер північний, 5-10 м/с.

У Карпатах і Прикарпатті ясно, температура повітря вночі +13...+15°, вдень +25...+27°. Вітер північний, 5-10 м/с.

На півночі України без опадів. Температура вночі +7...+9°, вдень +19...+21°. Вітер північний, 5-10 м/с.

В центральних областях України місцями грози, температура вночі +11..+13°, вдень близько +21...+23°. Вітер північний, 5-10 м/с.

На сході України хмарно, вночі +13...+15°, вдень +22...+24°. Вітер північний, 5-10 м/с.

У південних областях України очікуються дощі з грозою, температура вночі +14...+16°, вдень близько +25...+27°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Фото: Дощ (РБК-Україна)

У Криму без опадів, температура вночі +14...+16°, вдень +23...+25°. Вітер північний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+13°, вдень близько +20°.

Фото: Погода 6 червня (meteo.gov.ua)

Додамо, що згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 6 червня найвища температура повітря була +32 в 1921 році, найнижча - вночі +2,9 в 1933 році.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли про зміну погоди.

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