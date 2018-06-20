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"Температуру обвалят": синоптик предупредила украинцев о резкой смене погоды (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 20:40
Иллюстративное фото: цветы (http://pixabay.com)
Иллюстративное фото: цветы (http://pixabay.com)

Украинцев предупредили о грядущем холодном атмосферном фронте

В ближайшие дни жителям Украины стоит ожидать резкого увеличения температуры и  резкого похолодания. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"21 июня – наиболее длинный день в году. Напланируйте все, что не успели сделать 21 декабря, когда день был маленьким. В четверг будет один из самых жарких дней, поскольку 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед этим, как правило, наиболее высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28+34 градуса", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Более того, Диденко рассказала, жителям каких территорий стоит ожидать осадков.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Дожди с грозами пройдут в западных областях. На других территориях будет сухо и солнечно", - подчеркнула она.

По словам синоптика, жителям столицы в четверг, 21 июня, стоит ожидать жаркой погоды без осадков. А вот уже на следующий день температуру "обвалят".

"22 июня дожди температуру обвалят на Западе до +18+23 градусов. В субботу такое существенное похолодание охватит большинство областей, кроме Востока Украины", - сказала Диденко.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

А вот на выходных, по словам специалиста, киевлянам стоит подготовить "тоненьких пуховичок".

"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу – лучше вместо сачка для бабочек возьмите тоненьких пуховичок. 23 июня ожидается похолодание до +18+20 градусов, а ночью до +15 по Цельсию. 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром", - сказала она.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в четверг, 21 июня.

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Теги: лето, Дождь, синоптик
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