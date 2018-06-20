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"Температуру обвалять": синоптик попередила українців про різку зміну погоди (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 20:40
Ілюстративне фото: квіти (http://pixabay.com)
Ілюстративне фото: квіти (http://pixabay.com)

Українців попередили про прийдешній холодний атмосферний фронт

В найближчі дні жителям України варто очікувати різкого збільшення температури і різкого похолодання. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"21 червня – найдовший день у році. Напланируйте все, що не встигли зробити 21 грудня, коли день був маленьким. У четвер буде один із найспекотніших днів, оскільки 22 червня Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт. А перед цим, як правило, найбільш висока температура повітря. Завтра всюди +28+34 градуси", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Більш того, Діденко розповіла, жителям яких територій варто очікувати опадів.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На інших територіях буде сухо і сонячно", - підкреслила вона.

За словами синоптика, жителям столиці у четвер, 21 червня, варто очікувати спекотну погоду без опадів. А ось вже на наступний день температуру "обвалять".

"22 червня дощі температуру обвалять на Заході до +18+23 градусів. У суботу таке істотне похолодання охопить більшість областей, крім Сходу України", - сказала Діденко.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

А ось на вихідних, за словами фахівця, киянам варто підготувати "тоненькі пуховики".

"Кияни, хто планує в суботу виїзд на природу - краще замість сачка для метеликів візьміть тоненький пуховик. 23 червня очікується похолодання до +18+20 градусів, а вночі до +15 за Цельсієм. 22-23 червня пройдуть дощі з поривчастим вітром", - сказала вона.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у четвер, 21 червня.

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Теги: лето, Дождь, синоптик
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