"Теория заговора": в сети развенчали очередной российский фейк (фото)

Дипломат посоветовал "включать основы критического мышления"

Недавно в сети появилось фото 90-х годов, на котором изображены три юных девушки. В росСМИ заявили о том, что эти три девушки якобы канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Литвы Даля Грибаускайте, и назвали это "странным совпадением".

Украинский дипломат Дмитрий Кулеба развенчал очередной фейк российских СМИ. Об этом она написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вторую неделю подряд мне в ленте случается эта фотография с этими комментариями. Посмотрел, кого шарят мои Facebook-друзья - там тысячи распространений!" – рассказал он.

"Включаем основы критического мышления: если это фото 1991-1992 годов, то Меркель на нем 37 лет, а Мэй и Грибаускайте - 36. А им же явно не столько. Глубже даже копать не надо. Это явный левый фейк", - подчеркнул дипломат.

"Жаль, что он разлетелся у нас, потому что это показывает, как легко ложится даже на душу сознательного украинца российская теория заговора о том, что вашингтонский обком воспитывает для себя будущих лидеров с жесткой позицией по отношению к России", - отметил он.

Скриншот (facebook.com/dmytro.kuleba)

"Можно, конечно, обижаться на Facebook, что он недостаточно эффективно борется с фейками, но лучше сначала обидеться на самих себя", - добавил дипломат.

Скриншот поста (facebook.com/dmytro.kuleba)

Кстати, журналист развенчал фейк об опросах про Бандеру на польской границе.