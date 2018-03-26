"Теорія змови": в мережі розвінчали черговий російський фейк (фото)

Дипломат порадив "включати основи критичного мислення"

Нещодавно в мережі з'явилося фото 90-х років, на якому зображені троє юних дівчат. У росЗМІ заявили про те, що ці три дівчини нібито канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Литви Даля Грібаускайте, і назвали це "дивним збігом".

Український дипломат Дмитро Кулеба розвінчав черговий фейк російських ЗМІ. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Другий тиждень поспіль мені в стрічці трапляється ця фотографія з цими коментарями. Подивився, кого шарять мої Facebook-друзі - там тисячі розповсюджень!" – розповів він.

"Включаємо основи критичного мислення: якщо це фото 1991-1992 років, то Меркель на ньому 37 років, а Мей і Грібаускайте - 36. А їм же явно не так. Глибше, навіть, копати не треба. Це явний лівий фейк", - підкреслив дипломат.

"Шкода, що він розлетівся у нас, тому що це показує, як легко лягає, навіть, на душу свідомого українця російська теорія змови про те, що вашингтонський обком виховує для себе майбутніх лідерів з жорсткою позицією по відношенню до Росії", - зазначив він.

Скріншот (facebook.com/dmytro.kuleba)

"Можна, звичайно, ображатися на Facebook, що він недостатньо ефективно бореться з фейками, але краще спочатку образитися на самих себе", - додав дипломат.

Скріншот поста (facebook.com/dmytro.kuleba)

До речі, журналіст розвінчав фейк щодо опитувань про Бандеру на польському кордоні.