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Журналист развенчал фейк об опросах про Бандеру на польской границе

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:44
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Ранее соответствующую информацию распространяли в соцсети

Украинский журналист развенчал фейк о том, что во время въезда в Польшу местные пограничники дают украинцам заполнять опросники об их отношении к лидеру ОУН Степану Бандере. Об этом сообщает Expres.ua.

Если опрашиваемый указывал положительное отношение к Бандере, то у него якобы возникали проблемы с въездом в страну. Кроме того, сообщалось, что украинцы должны были указывать имя и паспортные данные. Согласно информации, которую распространяли в соцсети, им также нужно было ответить, знают ли они про принятый в Польше новый закон и про уголовную ответсвеннность, и является ли опрашиваемый членом националистических организаций.

Журналист издания решил проверить достоверность слухов. Он пересек границу с Польше в пункте пропуска "Медика" и не получил от пограничников никаких анкет. У него всего лишь проверили паспорт.

На вопрос журналиста, дают ли на границе подобные анкеты, пограничники ответили, что нет.

"С 1 марта, когда в Польше вступил в силу закон "Об институте национальной памяти", мы работаем в обычном режиме, никаких дополнительных требований к гражданам Украины для въезда в Польшу не выдвигаем", - заявил пограничник.

Ранее в Польше сделали прогноз по отношениям с Украиной.

Эксперт заявил, что в стране появилась угроза создания мощной пророссийской силы.

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Теги: Польша, Закон
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